Кемеровская область официально получила второе название

Владимир Путин внес изменения в статью 65 Конституции РФ, добавив Кемеровской области второе официальное наименование – Кузбасс. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
С инициативой 3 октября выступил губернатор Сергей Цивилев. Он призвал сделать юридически равными оба названия региона: "Кемеровская область", которое употребляется во всех официальных документах, и "Кузбасс". Последнее остается более популярным среди населения региона. Обращение к главе государства направил Совет народных депутатов.
Сокращенное название Кузнецкого угольного бассейна "Кузбасс" ввел в 1842 году известный геолог Петр Чихачев, который первым оценил запасы угля территории и составил карту. С тех пор слово "Кузбасс" прочно вошло в обиход местных жителей.
Название "Кемеровская область" появилось в 1943 году, когда на основании решения Политбюро ЦК ВКП регион был выделен из состава Новосибирской области.
Присвоение второго официального названия региону также поддержали в РАН. Эксперты пришли к выводу, что с точки зрения истории и исторической географии "Кузбасс" и "Кемеровская область" тождественны.
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