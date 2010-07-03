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15:27

Кемеровская область официально получила второе название

общество

15:27

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Владимир Путин внес изменения в статью 65 Конституции РФ, добавив Кемеровской области второе официальное наименование – Кузбасс. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

С инициативой 3 октября выступил губернатор Сергей Цивилев. Он призвал сделать юридически равными оба названия региона: "Кемеровская область", которое употребляется во всех официальных документах, и "Кузбасс". Последнее остается более популярным среди населения региона. Обращение к главе государства направил Совет народных депутатов.

Сокращенное название Кузнецкого угольного бассейна "Кузбасс" ввел в 1842 году известный геолог Петр Чихачев, который первым оценил запасы угля территории и составил карту. С тех пор слово "Кузбасс" прочно вошло в обиход местных жителей.

Название "Кемеровская область" появилось в 1943 году, когда на основании решения Политбюро ЦК ВКП регион был выделен из состава Новосибирской области.

Присвоение второго официального названия региону также поддержали в РАН. Эксперты пришли к выводу, что с точки зрения истории и исторической географии "Кузбасс" и "Кемеровская область" тождественны.

общество

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