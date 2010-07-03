Увеличение рабочего дня сельским женщинам опровергли в Госдуме

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В Госдуме опровергли сообщения СМИ о том, что Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел.

"Законопроектов никаких на эту тему нет, в том числе и в Минтруда никаких законопроектов нет. Речь идет о том, что существует генеральное соглашение с профсоюзами, где одним из пунктов является поставленный вопрос", – цитирует ИА "НСН" председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Ранее газета "Известия" сообщила, что женщинам, которые работают в селах, могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю. Сейчас у селянок есть право на сокращенную 36-часовую неделю, при этом они получают полную зарплату. В министерстве труда и социальной защиты рассматривают вопрос об отмене или сохранении этой нормы.

По данным Росстата, в деревнях живут 37,6 миллиона человек. Если рабочие часы увеличат, это коснется около 12,9 миллиона россиянок.