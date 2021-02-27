Синоптики рассказали о погоде в столице 27 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 27 февраля, в столице и Московской области ожидается облачная погода, кратковременный снег и до 5 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

"В Москве облачно с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит 1-3 градуса мороза, в Подмосковье – до минус 5 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в столице в первый весенний месяц будет переменчивой. Ночью 1 марта столбики термометров покажут -5... -10 градусов. 2 марта потеплеет, а в середине недели жителей столицы снова ждет понижение температуры.

