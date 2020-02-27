Моногорода планируют уплотнять для сокращения расходов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Эксперты предложили уплотнить моногорода для сокращения расходов, сообщает газета "Известия".
Специалисты разрабатывают варианты оптимизации для кабмина. Жителей могут переселить из опустевших домов на окраинах в центр населенного пункта или соседние поселения для снижения расходов бюджета.
В рамках новой программы число моногородов может сократиться вдвое – с 321 до 170. По информации депутата Госдумы Альфии Когогиной, программа должна быть принята в ближайшие месяцы. Окончательное решение должны одобрить в мае, пояснил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.
Хотя многоквартирные дома остаются наполовину пустыми, расходы на содержание дома и коммунальных сетей сохраняются прежними. Например, в городе Кизел в Пермском крае после закрытия шахт в некоторых домах на 200 человек оставались жить по два–три человека. Котельная, рассчитанная на обслуживание нескольких тысяч, работала на десятки.
При этом ее обслуживание обходилось в 20 миллионов рублей в год, поделилась замруководителя направления "Пространственное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Ольга Гай. Она считает, что эти деньги можно использовать с большей пользой.
Эксперты полагают, что экономия может составить от 10 до 30%. На месте расселенных домов возможно создание зеленых зон, а высвобождающиеся средства могут направлять на модернизацию коммунального хозяйства.
О планах по сокращению моногородов стало известно в октябре 2019 года. Эксперты Счетной палаты объяснили, что меры по поддержке моногородов не привели к их устойчивому развитию и не улучшили условия жизни людей.
Новая программа развития моногородов будет включать пункт с актуальными критериями, по которым города получат свой статус. При этом депутаты добавляют, что оставлять без поддержки исключенные населенные пункты тоже нельзя.
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