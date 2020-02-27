Эксперт рассказал, сколько можно хранить свежеиспеченные блины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свежеиспеченные блины можно хранить не более суток, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста инспекции по качеству продукции (МосГИК) Елену Павлову.

По ее словам, это касается как блинов с начинкой, так и без. Также блины можно заморозить, но многократно размораживать их крайне не рекомендуется.

Эксперт советует готовить это лакомство на чугунной сковороде, предварительно насыпав в нее соль и прокалив ее. Затем соль надо высыпать, смазать сковороду подсолнечным маслом, вновь прогреть до образования дыма и протереть.

Павлова добавила, что самая полезная начинка для блинов – свежие фрукты и ягоды.

В Москве продолжают праздновать Масленицу. В столице работают площадки фестиваля "Московская Масленица". На них проводят различные фуд-шоу и концерты, а также проходят выступления скоморохов и ряженых.

Фестиваль был открыт 21 февраля. Основная площадка тематического праздника вот уже четвертый год находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок. Здесь предлагают попробовать блины с начинкой и без, а также посмотреть представления артистов и поучаствовать в мастер-классах.

Тематическую программу также подготовили в городских парках. Там 29 февраля и 1 марта ожидаются викторины, концерты и традиционные хороводы. К программе подключатся музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Парк Горького, "Сокольники" и другие парковые территории.

