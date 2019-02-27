Москвичей предупредили о фейковых сайтах с недвижимостью

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Аферисты создают сайты с заведомо ложной информацией о столичной недвижимости. Как отмечают в московском департаменте по конкурентной политике, на подобных ресурсах горожанам предлагают платные консультации и показ объектов из неких закрытых баз, передает Агентство "Москва".

Мошенники рекламируют свои услуги через поисковую выдачу популярных ресурсов. Представители ведомства отмечают, что бизнес на доверчивых гражданах довольно прибыльный.

"По статистике популярной поисковой системы, в месяц запрос "недвижимость от города" только по Москве набирает более восьми тысяч показов", – сказано в сообщении.

Ознакомиться с витриной городских объектов, выставленных на продажу и предлагаемых для аренды, жители столицы могут на инвестиционном портале Москвы. Там в открытом доступе размещены все необходимые документы. У пользователей также есть возможность совершить 3D-тур по объекту и записаться на осмотр.

Ранее специалисты Сбербанка спрогнозировали появление нового вида мошенничества в ближайшие годы. По мнению экспертов, потенциальным жертвам начнут звонить роботы, которые умеют подделывать чужие голоса.