Эксперты назвали основную причину смерти россиянок

Главной причиной смерти российских женщин, по данным Росстата, являются новообразования, передает RT.
В 2017 году от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей умерли 19,6 тысячи женщин от 16 до 54 лет.
Болезни системы кровообращения унесли жизни 18,9 тысячи россиянок. Следом идут несчастные случаи, нападения и ДТП, погубившие 15,8 тысячи женщин за указанный период.
На четвертом месте оказались болезни органов пищеварения. От них умерли более девяти тысяч жительниц страны. Различные инфекции и паразиты привели к смерти 8,1 тысячи женщин. В то же время от болезней органов дыхания скончались свыше 2,5 тысячи человек.
Всего за 2017 год в РФ умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.
Ранее Росстат обнародовал мужскую статистику смертности. Оказалось, что представители сильного пола чаще умирают от болезней системы кровообращения.
Эти данные разнятся с выводами Минздрава, озвученными главой ведомства Вероникой Скворцовой. По ее словам, порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением спиртного.
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