Москва онлайн покажет прощание с актером Александром Шаляпиным

Фото: instagram.com/shalyap_in

28 января на Троекуровском кладбище состоится прощание с актером и стендап-комиком Александром Шаляпиным. Проститься придут коллеги, друзья и близкие Александра.

Шаляпин скончался 25 января на 42-м году жизни. Его тело было найдено в квартире на Хорошёвском шоссе. По словам директора артиста Марии Малякиной, артист страдал от депрессии и проходил лечение от алкоголизма.

Смотрите прямую трансляцию 28 января в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.