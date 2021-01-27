Москва онлайн покажет, как укрепить иммунитет с помощью смузи и салата

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Пандемия коронавируса, плохая погода, зима – чтобы все это пережить, нужен крепкий иммунитет. 28 января шеф-повар Евгений Мещеряков расскажет зрителям Москвы онлайн, какие блюда помогут зарядиться витаминами и как их приготовить.
Для большого зеленого салата с йогуртовым соусом нам потребуются:
- цукини, 30 граммов;
- болгарский перец, 10 граммов;
- бобы эдамаме, 20 граммов;
- опята маринованные, 35 граммов;
- брюссельская капуста, 20 граммов;
- брокколи, 22 грамма;
- редис, 10 граммов;
- имбирь маринованный, 2 грамма;
- микс салата, 7 граммов;
- соль;
- перец;
- оливковое масло;
- редька зеленая, 20 граммов;
- орех кешью, 60 граммов;
- перец болгарский (полуфабрикат), 50 граммов;
- йогурт греческий, 230 граммов.
Чтобы сделать смузи, возьмем:
- манго, 30 граммов;
- киви голд, 60 граммов;
- помело, 40 граммов;
- банан, 50 граммов;
- мята, 5 листьев.
Чтобы приготовить шот, нам потребуются:
- сок граната, 20 граммов;
- сельдерей (стебель), 1 штука;
- оливковое масло;
- авокадо, 20 граммов;
- огуречный сок, 20 граммов.
Смотрите прямую трансляцию 28 января в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн
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