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Общество

17:52

Москва онлайн покажет, как укрепить иммунитет с помощью смузи и салата

общество еда Москва онлайн

Фото: depositphotos/TeriVirbickis

Пандемия коронавируса, плохая погода, зима – чтобы все это пережить, нужен крепкий иммунитет. 28 января шеф-повар Евгений Мещеряков расскажет зрителям Москвы онлайн, какие блюда помогут зарядиться витаминами и как их приготовить.

Для большого зеленого салата с йогуртовым соусом нам потребуются:

  • цукини, 30 граммов;
  • болгарский перец, 10 граммов;
  • бобы эдамаме, 20 граммов;
  • опята маринованные, 35 граммов;
  • брюссельская капуста, 20 граммов;
  • брокколи, 22 грамма;
  • редис, 10 граммов;
  • имбирь маринованный, 2 грамма;
  • микс салата, 7 граммов;
  • соль;
  • перец;
  • оливковое масло;
  • редька зеленая, 20 граммов;
  • орех кешью, 60 граммов;
  • перец болгарский (полуфабрикат), 50 граммов;
  • йогурт греческий, 230 граммов.

Чтобы сделать смузи, возьмем:
  • манго, 30 граммов;
  • киви голд, 60 граммов;
  • помело, 40 граммов;
  • банан, 50 граммов;
  • мята, 5 листьев.

Чтобы приготовить шот, нам потребуются:
  • сок граната, 20 граммов;
  • сельдерей (стебель), 1 штука;
  • оливковое масло;
  • авокадо, 20 граммов;
  • огуречный сок, 20 граммов.

Смотрите прямую трансляцию 28 января в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.

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