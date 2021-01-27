Москва онлайн покажет, как укрепить иммунитет с помощью смузи и салата

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Пандемия коронавируса, плохая погода, зима – чтобы все это пережить, нужен крепкий иммунитет. 28 января шеф-повар Евгений Мещеряков расскажет зрителям Москвы онлайн, какие блюда помогут зарядиться витаминами и как их приготовить.

Для большого зеленого салата с йогуртовым соусом нам потребуются:



цукини, 30 граммов;

болгарский перец, 10 граммов;

бобы эдамаме, 20 граммов;

опята маринованные, 35 граммов;

брюссельская капуста, 20 граммов;

брокколи, 22 грамма;

редис, 10 граммов;

имбирь маринованный, 2 грамма;

микс салата, 7 граммов;

соль;

перец;

оливковое масло;

редька зеленая, 20 граммов;

орех кешью, 60 граммов;

перец болгарский (полуфабрикат), 50 граммов;

йогурт греческий, 230 граммов.

манго, 30 граммов;

киви голд, 60 граммов;

помело, 40 граммов;

банан, 50 граммов;

мята, 5 листьев.

сок граната, 20 граммов;

сельдерей (стебель), 1 штука;

оливковое масло;

авокадо, 20 граммов;

огуречный сок, 20 граммов.