Еще 5 924 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве от коронавируса вылечились еще 5 924 человека, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
За сутки в столице выявили 1 837 новых случаев коронавируса. При этом госпитализировали за последние 24 часа 1 036 человек, скончались 75 пациентов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусом продолжает улучшаться. В частности, в течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2–3 тысяч в день.
Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах впервые с середины июня прошлого года свободно более 50% коек.
В связи с этим с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестало быть обязательным и теперь носит рекомендательный характер.
Также отменяются ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Теперь они могут работать в любое время.
В России за последние сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в РФ зарегистрировано 3 774 672 случая коронавируса.
Собянин сделал требование об удаленке рекомендательным
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