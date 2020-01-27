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Общество

16:44

Подмосковные спасатели помогли женщине снять кольцо с отекшего пальца

общество

Фото: depositphotos/katalinks

Спасатели в Рузском городском округе помогли женщине снять обручальное кольцо, застрявшее на опухшем пальце. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

В ведомстве рассказали, что вечером 26 января поисково-спасательный отряд № 28 получил сообщение от 44-летней женщины, которая попросила оказать ей помощь в снятии обручального кольца с опухшего пальца.

Прибывшие на место специалисты зафиксировали на пальце женщины большой отек и решили распилить кольцо, используя ножовку по металлу. Украшение было оперативно снято, медицинская помощь женщине не потребовалась.

Ранее поисково-спасательный отряд ГКУ МО "Мособлпожспас" уничтожил найденные в Подмосковье минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд находился в поселке Брикет Рузского городского округа.

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