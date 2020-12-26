В Москве за сутки госпитализированы 1 774 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за сутки госпитализировали 1 774 пациентов с коронавирусом, как сообщили в Оперштабе.

Всего за 24 часа в столице зафиксировано 7 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как уточняется, ИВЛ сейчас требуется 569 пациентам.

Большая часть новых случаев – 40,8% – приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 30,3% составляют пациенты от 46 до 65 лет.

Кроме того, коронавирус выявили у граждан в возрасте от 66 до 79 лет (13,3% от общего числа новых случаев). В статистику также включены случаи заболевания среди людей страше 80 лет и детей – 4,8% и 10,8% соответственно.

В России за последние сутки подтвердили 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Активно были выявлены 4 571 (15,6%) случаев без клинических проявлений.

