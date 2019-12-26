Знаменитые женщины записали поздравления для гостей "Путешествия в Рождество"

Актриса Нонна Гришаева, летчик-космонавт Елена Серова, теле- и радиоведущие Маргарита Митрофанова и Ксения Стриж и другие знаменитые женщины записали новогодние поздравления для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В преддверии Нового года поздравления записали восемь выдающихся женщин, куда также входят фигуристка Анастасия Гребенкина, актрисы Елена Борщева и Юлия Такшина, а также дизайнер Елена Теплицкая.

В своем видеообращении они поделились с горожанами своими рождественскими историями, а также рассказали о том, как отмечают зимние праздники, и пожелали всем удачного 2020 года. Посмотреть поздравления можно на странице "Московских сезонов" в Instagram.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы.

Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года". На Манежной площади появился новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

