В Новгородской области мужчине диагностировали беременность

Фото: vk.com/Елена Гусева

В Новгородской области мужчине с переломом руки врачи диагностировали беременность. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В 2018 году мужчина перенес операцию на руке в центральной районной больнице города Боровичи. Ему наложили гипс и поставили металлический штифт. Однако во время операции врачи нанесли пациенту ожоги, которые затем загноились.

Через год 53-летнему мужчине потребовалась повторная операция по удалению штифта. При этом в выписном листе в качестве сопутствующего диагноза врачи написали "беременность на 27-й неделе".

Фото: vk.com/Елена Гусева

Ранее следователи начали проверку после сообщений СМИ о пострадавшем в ДТП в Подмосковье мужчине, которому врачи после операции оставили в бедре 14-сантиметровую деталь автомобиля.

Летом врачи из Подмосковья сделали операцию мужчине, который проглотил вилку. Таким образом пациент пытался вызвать рвоту, однако эксперимент обернулся неприятной случайностью – столовый прибор мужчина проглотил.

