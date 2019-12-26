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Общество

16:59

Сомнологи предупредили о последствиях нехватки сна

общество

Фото: depositphotos/olly18

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал, к чему может привести недостаток сна.

Он обратил внимание, что это может привести к ухудшению памяти и нарушению сообразительности. Специалист порекомендовал изменить режим при возможности.

По утверждению Ковальзона, многие болезни, в том числе онкологические и психические, возникают из-за нарушения сна или жизненного ритма.

"Сейчас все больше и больше заболеваний, которые раньше совершенно не связывались с нарушениями сна и ритмов биологических, теперь стали с ними связываться. Длительные исследования это показали", – передает его слова ИА "НСН".

Председатель правления Национального сомнологического общества уверен, что в современном мире человеку нужно высыпаться. Он объяснил, что люди проводят много времени за рулем и перед монитором на ответственной работе.

Ране Ковальзон рассказал, как не сбить режим сна и отдыха в праздничную ночь. Он рекомендовал после новогодней ночи не отсыпаться слишком долго, потому что вечером будет тяжелее уснуть. По словам сомнолога, лучше уделить время дневному сну. Чтобы не нарушать режим сна, достаточно подремать 40–45 минут, сказал специалист.

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