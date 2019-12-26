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Общество

13:54

В Красноярске предложили наградить участников "грустной вечеринки"

общество

Фото: соцсети

Депутат городского совета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить "за любовь к профессии" аниматоров, которые прославились в Сети в качестве участников "самой грустной вечеринки". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, артисты, несмотря на "совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий", добросовестно и честно отработали заказ. Крастелев также направил запрос в "Центр реализации социальных объектов", в котором попросил указать сумму, потраченную на организацию данного мероприятия.

Ранее в соцсетях был опубликован ролик из городского парка Универсиады, на кадрах которого видны танцующие аниматоры в костюмах слоника, собаки и свиньи. При этом рядом со сценой нет ни одного зрителя. Пользователи назвали это мероприятие "самой грустной вечеринкой на планете".


Ранее психолог Анетта Орлова рассказала, как не потерять новогоднее настроение из-за плохой погоды. По ее словам, человек должен оставить немного свободного времени на подготовку и покупку подарков для своих самых дорогих людей, а также подумать над хорошими событиями в своей жизни в уходящем году.

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