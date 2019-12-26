В Красноярске предложили наградить участников "грустной вечеринки"

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Депутат городского совета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить "за любовь к профессии" аниматоров, которые прославились в Сети в качестве участников "самой грустной вечеринки". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, артисты, несмотря на "совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий", добросовестно и честно отработали заказ. Крастелев также направил запрос в "Центр реализации социальных объектов", в котором попросил указать сумму, потраченную на организацию данного мероприятия.

Ранее в соцсетях был опубликован ролик из городского парка Универсиады, на кадрах которого видны танцующие аниматоры в костюмах слоника, собаки и свиньи. При этом рядом со сценой нет ни одного зрителя. Пользователи назвали это мероприятие "самой грустной вечеринкой на планете".



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