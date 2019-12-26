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Москва 24

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Общество

10:42

Росстат назвал самые "спортивные" регионы России

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Наиболее "спортивным" регионом в 2019 году стала Мордовия, где почти половина населения (48,9%) занимается регулярными физическими нагрузками. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Чуть меньшие цифры эксперты зафиксировали в Удмуртии. В этом регионе физкультурой занимаются 48,8% жителей. Замыкает тройку лидеров Республика Коми (43,9%). В первую пятерку "спортивных" регионов вошли Тува (43%) и Алтай (42,1%).

Меньше всего физическими нагрузками занимаются жители Магаданской (19,3%) и Воронежской (20,2%) областей, а также Бурятии (20,3%). В столице доля поклонников спорта составила 27,8%, в Санкт-Петербурге – 28,9%.

Ранее сообщалось, что в 2019 году здоровый образ жизни вели около 12% россиян. Больше всего ведущих здоровый образ жизни людей зафиксировано в Ингушетии. Далее следует Крым и Адыгея. В ведущую пятерку также вошли Чувашия и Воронежская область.

Аутсайдером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Здоровый образ жизни в этом регионе ведут всего 0,4% населения.

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