Село в России продают вместе с местными жителями

Село выставили на продажу вместе с местными жителями

Небольшое село Васильевка в Красноярском крае выставлено на продажу вместе с жителями. Объявление размещено на одном из интернет-ресурсов. Там ищут "хорошие руки" для поселка.

Отмечают, что торг не рассматривается. Цена и так символическая – всего 20 миллионов рублей.

По некоторым данным, земля находится в частной собственности уже около 30 лет. Приватизировать свои дома удалось только некоторым. Получается, что остальных отдадут в "хорошие руки".

По данному факту Следственный комитет начал проверку.