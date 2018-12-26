Росздравнадзор подтвердил информацию о женском обрезании в столичной клинике

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Росздравнадзор по итогам проверки подтвердил наличие в одной из столичных клиник услуги женского обрезания для девочек 5-12 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, в деятельности ООО "Классикус" (торговая марка – "Бест клиник") выявлены административные правонарушения. Клинике выдано предписание об устранении нарушений, запланировано проведение повторной проверки.

Материалы проверки передали в Следственный комитет в связи с наличием признаков преступления по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в московской клинике предлагают услугу клитероэктомию (женского обрезания) – операцию для девочек, которую делают "по религиозным или ритуальным мотивам".

После скандала в клинике заявили, что услуга не оказывалась лицам моложе 18 лет, и введена в перечень оказываемых услуг "в связи с наличием запросов со стороны пациентов, имеющих соответствующее направление от врача на ее оказание".