Что будут дарить и что хотят получить россияне на Новый год

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Четверть россиян будет дарить родным и друзьям на Новый год конфеты, алкоголь и деликатесы. При этом этот в подарок хотят всего 8% жителей нашей страны. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Желания и возможности по подбору подарков в этом году не совпали: презентовать чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%), а в подарок их хотят получить 8%. Далее в списке планируемых подарков сувениры и игрушки (по 23%), парфюмерия и косметика (21%). Самым желанным подарком является путевка на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%)", – сказал он.

Федоров также отметил, что 13% опрошенных вообще не планируют дарить подарки 13%. Остаться без подарка на Новый год готовы 27% россиян. Также по данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов на празднование Нового года в России в этом году составит 13 тысяч 755 рубля.

Ранее эксперты выяснили, какие подарки на Новый год россияне считают самыми неподходящими. По мнению большинства, это средства для бритья, парфюмерные наборы, галстуки, сковородки, колготки и школьные принадлежности. Тем не менее, отмечают специалисты, даритель все равно заслуживает благодарности, ведь он потратил силы и время.

А вот среди самых желанных подарков жители России в этом году называли квартиры, гаджеты и спортивный инвентарь. Именно эти вещи чаще всего просили у Деда Мороза взрослые и дети. Так же сообщалось, что женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Мужчины желают увеличения зарплаты, карьерного роста и новый автомобиль.