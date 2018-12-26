Ученые рассказали о последствиях переедания на Новый год

Приобретенный за праздники лишний вес у большинства людей не уходит до следующего Нового года. К такому выводу после эксперимента пришли специалисты Здравоохранительного бюро RAND, сообщает "Российская газета".
В ходе исследования, которое длилось четыре года, выяснилось, что за новогодние праздники люди толстеют в среднем на 0,2 килограмма. Согласно статистическим данным, это больше половины лишнего веса, приобретаемого за год. Людям, не желающим довести себя до ожирения, исследователи посоветовали пересмотреть свое новогоднее питание.
Также специалисты отметили, что 40% семейного бюджета в ноябре-декабре тратится на еду. В то время как в остальные месяцы эти траты сокращаются почти в два раза.
Ранее ведущие столичные специалисты в области наркологии, диетологии, психиатрии и скорой помощи рассказали, как встретить Новый год без последствий для здоровья. Залогом хорошего самочувствия 1 января считают умеренность, причем во всем – и в еде и в алкоголе.
Также в преддверии Нового года Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, связанные с правильным питанием. В организации отметили, что в разных культурах отличаются вкусовые предпочтения, но все же имеются общие советы, которые помогут вести долгую и здоровую жизнь.
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