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06:06

Гололедица, снег и до 9 градусов мороза ожидается в Москве в среду

общество погода

06:06

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Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Облачная погода, снег и гололедица ожидается в столичном регионе в среду, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Предстоящим днем температура воздуха в городе составит от минус 9 до минус 7 градусов. По области столбики термометров покажут от минус 12 до минус 7 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким и составит 738 мм ртутного столба.

Ночью температура в столице опустится до минус 12 градусов, по области будет от минус 15 до минус 10 градусов. В ночные часы будет идти снег.

Ранее синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь. По словам метеорологов, в первую ночь года температура в столице опустится до -7 градусов, местами пройдет небольшой снег.

Специалисты подчеркивают, что снег с разной интенсивностью будет идти в Москве до конца года. При этом температура в городе будет укладываться в рамки климатическом нормы.

Большое количество снега, а также предновогодний ажиотаж привели к тому, что заторы на столичных дорогах приблизились к пиковым отметкам. Водителям рекомендуют выезжать из дома заранее, а лучше пересесть на общественный транспорт.

общество погода

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