Совфед одобрил ужесточение требований к управляющим компаниям

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Управляющие компании, занимающиеся многоквартирными домами, смогут получать лицензию сроком не более чем на пять лет. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации. При этом документ не получат компании с похожими названиями.
Когда у компании истечет срок действия лицензии, то она должна будет подтвердить свое соответствие лицензионным требованиям.
Кроме того, законопроект введет возможность сохранения экономии, полученной при надлежащем выполнении работ. Таким образом компании смогут получать прибыль при хорошем сервисе.
Поправки также описывают понятие "грубое нарушение", это позволит быстрее сменить УК при необходимости, сообщает "Газета.ру". При появлении таких проступков, компанию будут лишать домов. Возможен также и отзыв лицензии.
"Очищение рынка от недобросовестных компаний – важнейшая задача Минстроя России в рамках реализации стратегии развития ЖКХ. Самый эффективный инструмент – это лицензионный контроль", – заявил глава Минстроя России Михаил Мень.
В столице для решения вопросов по управлению многоквартирным домом может появиться специальный портал. Там собственники жилья смогут голосовать за или против определенных изменений. Такую инициативу обсуждали в Общественной палате Москвы.
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