M24.ru первым из федеральных СМИ завел аккаунт в российском аналоге Instagram

Фото: depositphotos/LDProd

У социальных сетей портала Москва 24 появился аккаунт в аналоге Instagram, который называется Mylistory.

Приложение доступно в App Store и Google Play. Соцсеть предназначена для публикации фото и видео, однако истории там выложить нельзя. При этом можно выбирать фильтры, менять яркость, добавлять надписи, делиться публикациями. Внешне сервис похож на старую версию Instagram.

Недавно аккаунт в Mylistory завел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он решил сделать это после того, как его официальная страница в Instagram оказалась закрыта. Сейчас в сервисе зарегистрировались более 30 тысяч пользователей.

Вы всегда можете следить за главными новостями там, где вам удобно: в "ВКонтакте", на YouTube, Facebook, в почтовой рассылке, Twitter и "Одноклассниках".