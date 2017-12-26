M24.ru первым из федеральных СМИ завел аккаунт в российском аналоге Instagram

26 декабря, 16:12
Фото: depositphotos/LDProd
У социальных сетей портала Москва 24 появился аккаунт в аналоге Instagram, который называется Mylistory.
Приложение доступно в App Store и Google Play. Соцсеть предназначена для публикации фото и видео, однако истории там выложить нельзя. При этом можно выбирать фильтры, менять яркость, добавлять надписи, делиться публикациями. Внешне сервис похож на старую версию Instagram.
Недавно аккаунт в Mylistory завел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он решил сделать это после того, как его официальная страница в Instagram оказалась закрыта. Сейчас в сервисе зарегистрировались более 30 тысяч пользователей.
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