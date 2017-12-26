Определено главное русское слово 2017 года

Фото: ТАСС/YAY/Petro Feketa
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал главные слова 2017 года.
На первом месте в рейтинге оказалось слово "реновация". В тройку лидеров также вошли "биткойн" и "хайп", сообщают "Аргументы недели".
Кроме того, специалисты добавили в список слова "токсичный", "криптовалюта", "безвиз", "допинг", "баттл" и "фейк". Среди авторских неологизмов, ключевыми в этом году стали слова "домогант" и "гоп-политика". Ознакомиться с полным рейтингом можно на портале "Год литературы".
Ранее главное слово года озвучил Оксфордский словарь. Им стал термин youthquake – значительные изменения в жизни общества под влиянием молодежи. Использование этого слова участилось в пять раз по сравнению с прошлым годом.
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