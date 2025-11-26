Форма поиска по сайту

26 ноября, 17:00

Общество

ВОЗ зафиксировала свыше 565 тысяч заражений холерой с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала более 565 404 случаев заражения холерой с начала этого года, из них 7 074 оказались летальными, передает ТАСС.

Большое распространение холеры зафиксировали в Афганистане, где заразились 145 907 человек. В Йемене зарегистрировали 87 566 случаев заболевания, а в Южном Судане – 78 772.

"С 1 января по 26 октября 2025 года из 32 стран пяти регионов ВОЗ поступили сообщения о 565 404 случаях холеры и 7 074 смертях", – подчеркнули в организации.

В рамках информационного бюллетеня ВОЗ в октября на территориях 20 государств выявили 35 026 новых случаев заражения холерой и острой водянистой диареей. Это на 34% ниже, чем в сентябре. Также за октябрь в мире от холеры скончались 335 человек, что на 55% меньше чем в предыдущем месяце.

ВОЗ отметила, что число вспышек заболеваний увеличилось в последние несколько лет из-за конфликтов, массового перемещения населения, стихийных бедствий и изменения климата. В организации добавили, что особенно этому подверглись жители сельской местности и районов, где случаются наводнения, плохая инфраструктура и сложно получить медпомощь. Влияние этих факторов на распространение болезни сложнее контролировать.

За 10 месяцев от холеры в Нигерии умерли 500 человек, в Анголе скончались 858 жителей. В Южном Судане 1 272 случая заражения оказались смертельными.

Ранее ВОЗ отменила режим ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, установленный в связи с распространением оспы обезьян в Африке. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что в рамках очередного заседания было решено, что ситуация больше не представляет собой угрозу. Он также подчеркнул, что отмена режима ЧС не означает ослабление мер предосторожности.

