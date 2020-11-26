Во ФСИН рассказали о количестве обращений, поступивших с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
С начала текущего года от граждан, содержащихся в учреждениях ФСИН, поступило более 230 тысяч обращений. Об этом сообщил директор службы Александр Калашников, пишет RT.
Он отметил, что число граждан, содержащихся в местах лишения свободы, снизилось, но это не повлияло на количество обращений, которое все еще остается высоким.
"Общее количество обращений за девять месяцев 2020 года составило чуть более 230 тысяч", – отметил он.
По словам заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, чаще всего сообщения связаны с оказанием медицинской помощи или переводом отбывающих наказание ближе к дому. Также в обращениях пишут о трудоустройстве и неправомерном водворении в штрафные изоляторы.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует представить план по ликвидации фальшивых тюремных call-центров. Как рассказал сотрудник госкорпорации "Ростех", которая сотрудничает с ФСИН, ведомство намеревается запросить на борьбу с мошенниками порядка 3 миллиардов рублей.
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