Во ФСИН рассказали о количестве обращений, поступивших с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С начала текущего года от граждан, содержащихся в учреждениях ФСИН, поступило более 230 тысяч обращений. Об этом сообщил директор службы Александр Калашников, пишет RT.

Он отметил, что число граждан, содержащихся в местах лишения свободы, снизилось, но это не повлияло на количество обращений, которое все еще остается высоким.

"Общее количество обращений за девять месяцев 2020 года составило чуть более 230 тысяч", – отметил он.

По словам заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, чаще всего сообщения связаны с оказанием медицинской помощи или переводом отбывающих наказание ближе к дому. Также в обращениях пишут о трудоустройстве и неправомерном водворении в штрафные изоляторы.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует представить план по ликвидации фальшивых тюремных call-центров. Как рассказал сотрудник госкорпорации "Ростех", которая сотрудничает с ФСИН, ведомство намеревается запросить на борьбу с мошенниками порядка 3 миллиардов рублей.