Скончался глава управления подводных исследований Минобороны РФ

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Начальник главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) министерства обороны РФ, Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев скончался в Москве на 63-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-медицинских кругах.

"Накануне вечером в Москве скончался Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев. Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус", – сказал собеседник.

Причина смерти Буриличева не уточняется. Соболезнования в связи с его кончиной от имени "Клуба адмиралов" выразил Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

Алексей Буриличев родился в Ленинграде в 1958 году, нес службу на атомных подлодках Северного флота. В 1992–1996 годах был командиром атомной субмарины К-461 "Волк", которая летом 1996 года обнаружила в Атлантике американскую подлодку с баллистическими ракетами и длительное время следила за ней. За выполнение этого задания Буриличев был удостоен звезды Героя РФ.

С 2005 года Буриличев руководил главным управлением глубоководных исследований Минобороны РФ – одним из самых секретных подразделений, в чьи задачи входит испытание аварийно-спасательных инструментов, спасение затонувших объектов и картографирование морского дна.