В Сергиево-Посадском районе открылся ФОК с бассейном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса Московской области.

ФОК расположен на улице Институтская в поселке Реммаш. Площадь двухэтажного здания составляет 2,3 тысячи квадратных метров. В нем помимо бассейна находятся душевые, гардероб, кабинеты врача и дежурного тренера.

Также в комплексе есть буфет, пункт проката лыж, а также помещения инженерно-технического назначения. На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство.

В начале 2019 года в Балашихе откроют пять теннисных кортов. Они появятся на базе спортивного клуба "Балашиха". После реконструкции там начнут одновременно работать десять крытых и десять открытых кортов.

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