Крупную партию черной икры и осетровых изъяли в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Следком"

Пограничники ФСБ в Хабаровском крае изъяли из незаконного оборота более 741 килограмма черной икры, а также осетровой рыбы на сумму свыше 340 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена деятельность лиц, причастных к незаконному обороту особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что рыбу и икру изъяли из транспортных средств и складов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, так как владельцы не смогли предоставить на продукцию документацию, подтверждающую законность происхождения товара.

Как сообщили в ФСБ, по предварительным данным, ущерб водным биоресурсам составил более 340 миллионов рублей.

В пресс-службе регионального СУ СК России сообщили, что двое подозреваемых задержаны. На них было заведено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ ("Незаконные хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов"). Теперь им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с возможным дополнительным штрафом до 2 миллионов рублей.

Ранее глава Союза осетроводов Александр Новиков сказал, что цены на красную икру должны снизиться в этом году. Однако он предупредил, что это будут небольшие изменения. Цены будут на 15–20% ниже, чем в прошлом году, резюмировал он.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года могут запустить обязательную маркировку красной и черной икры, сообщалось на сайте Минпромторга РФ.

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