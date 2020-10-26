"Яндекс" впервые предоставил информацию о выдаче данных россиян по запросу госорганов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Яндекс" в первый раз обнародовал отчет за второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года, где сообщается о выдаче данных пользователей по запросу госорганов. Об этом сообщает ТАСС.

"Яндекс" регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. "Яндекс" рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям", – объяснили представители компании. Как уточняют в "Яндексе", если запрос на выдачу данных россиян написан не по требованиям закона, то его отклоняют.

При этом запросы, которые направлены по неофициальным каналам или по телефону, остаются без ответа.

В компании сообщили, что с января по июнь этого года в "Яндекс" было направлено 15 376 запросов. При этом 2 468 отклонили. Чаще всего государственные органы обращались для получения данных сервисов "Почта" и "Паспорт", а также "Такси".

"Яндекс" пояснил, что законы стран, где работает организация, позволяют госорганам запрашивать ряд данных и сведениях о пользователях.

Ранее на "Яндекс.Такси" в столице было составлено 20 протоколов о нарушении мер по COVID-19.