Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную прогнозу погоды на вторую половину осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

27 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он представит прогноз температуры и осадков на вторую половину осени, а также расскажет о прогнозе температурного режима на отопительный период.

Смотрите трансляцию 27 сентября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.