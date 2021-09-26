Специалисты назвали самую оплачиваемую вакансию сентября в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Эксперты назвали десять самых оплачиваемых вакансий сентября 2021 года в России. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на данные сервиса SuperJob.
Самую высокую зарплату в этом месяце предлагали капитану судна в Мурманске. При полном социальном пакете и служебном автомобиле соискателю обещали 500 тысяч рублей в месяц после уплаты налогов.
На втором месте оказалась вакансия разработчика в Scala Developer. Трудиться за зарплату в 250–370 тысяч рублей потенциальный соискатель сможет как в офисе, так и удаленно.
На третью строчку попала вакансия начальника управления информационными технологиями в Москве. В предложении обещают заработную плату в 350 тысяч рублей.
Четвертую позицию заняла вакансия инженера в одной из столичных компаний (345 тысяч рублей).
Замкнула топ-5 компания из Санкт-Петербурга, искавшая офисного сотрудника. Потенциальному сотруднику пообещали 300 тысяч рублей.
В десятку списка аналитики сервиса также включили вакансии директора производства мебели в городе Торопец и стоматолога хирурга-имплантолога в Москве. За оба предложения специалистам пообещали платить по 300 тысяч рублей в месяц.
Ранее россияне назвали размер достойной заработной платы. По мнению четверти опрошенных (26%) он должен вдвое превышать их текущий доход.
Россиян с зарплатой 1 млн рублей стало в полтора раза больше
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