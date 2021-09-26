Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра, сообщает Гидрометцентр РФ.

Это значит, что погода потенциально опасна. Предупреждение будет действовать до 20:00 воскресенья.

Порывы метра в столичном регионе могут достигать 15 метров в секунду.

Одновременно в течение дня ожидается облачная погода и кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до плюс 9–11 градусов, в Подмосковье до плюс 7–12 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что бабье лето придет в Москву. Заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что с воскресенья и в начале следующей недели в столице продолжатся дожди.

Со вторника дожди прекратятся, однако существенного тепла ждать не стоит, поскольку антициклон прибудет с севера и принесет с собой холодный арктический воздух. Солнечную сухую, но прохладную погоду, которая установится в Москве в конце сентября, можно назвать подобием бабьего лета.

Информацию о том, что в текущем году ожидается самая холодная за последние 100 лет зима, специалист назвала фейком. Паршина убеждена, что давать подобные прогнозы в данный момент невозможно.