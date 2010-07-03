Лисовец оценил наряд первой леди Украины

Необычный выбор наряда для супруги президента Украины Елены Зеленской на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development прокомментировал ИА "НСН" стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец.

По мнению эксперта, "времена меняются, люди меняются, и первые леди тоже начинают меняться". "Если это выглядит не вульгарно, не слишком сексуально, то вполне допустимо", – подчеркнул собеседник агентства.

Лисовец напомнил, что с наступлением XXI века уходят в прошлое "придуманные каноны", согласно которым главы государств и их супруги – это "какие-то роботы, которые все время должны быть в закрытой, в старческой, в старомодной и тусклой одежде". Стилист не исключил, что еще через десять лет "первые леди будут одеваться еще более откровенно и еще более похоже на то, что допускают себе обычные люди".

Елена Зеленская произвела фурор в Сети, опубликовав фото с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development, на котором она появилась в голубом брючном костюме и жилетке на голое тело. Многие интернет-пользователи осыпали супругу президента Украины комплиментами, но некоторые посоветовали ей добавить к костюму аксессуары.