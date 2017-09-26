Роскомнадзор постарается найти компромиссы в ситуации с Facebook – эксперт

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Роскомнадзор постарается найти компромиссы в ситуации с Facebook. Такое мнение высказал интернет-эксперт Олег Колесников в разговоре с RT. По его словам, в подобных случаях ведомство ведет долгие переговоры со столь значимыми игроками на рынке.

"Вообще Роскомнадзор в подобных случаях старается вести долгие тщательные переговоры для того, чтобы выработать какие-то компромиссные решения с такими участниками рынка, которые важны для российских пользователей", – сказал специалист.

Он также выразил сомнение по поводу того, что блокировка социальной сети может произойти внезапно.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что крупнейшая соцсеть будет заблокирована в России, если Facebook не исполнит требования закона о хранении персональных данных.