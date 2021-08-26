Партия "Зеленые" предлагает ввести в магазинах квоту на биопродукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Партия "Зеленые" выступает за введение в российских продовольственных торговых сетях квоты на биопродукты, чтобы каждая полка в магазинах была заполнена натуральными товарами как минимум на 10%, заявила член президиума партии Александра Кудзагова.

По ее словам, в России имеется около 10 миллионов гектаров свободных пашен, успевших отдохнуть после советского индустриального периода сельского хозяйства. "Зеленые" считают, что их необходимо в приоритетном порядке предоставлять предпринимателям, готовым заниматься органическим производством.

"Правда здесь другой вопрос возникает: как эти продукты появятся на полках питания? Огромная конкуренция. И тогда "Зеленые" предлагают простой выход: квоту минимум 10% на каждой полке в любом продовольственном магазине", – сказала Кудзагова в эфире радиостанции "Вести FM".

В партии полагают, что такая мера даст россиянам уверенность в том, что они покупают натуральные продукты.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.