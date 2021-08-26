Опрос показал, как предпочитают проводить свое свободное время москвичи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В мобильном приложении "Город" провели опрос и выяснили, чем жители Москвы занимаются в свободное от работы время и сколько тратят денег на свои хобби. В нем приняли участие около 57 тысяч респондентов.
Большинство опрошенных москвичей (68%) продолжают ходить в те же любимые места, что и до карантина. При этом 47% респондентов выбирают спокойный вид досуга, например делают что-то руками. Тем не менее больше трети москвичей (35%) предпочитают активный отдых – гуляют или занимаются спортом.
На третьем месте по популярности – полезный отдых, например просмотр видеокурсов ради новых знаний. Его выбирают 17% москвичей. Дома москвичи предпочитают смотреть фильмы и сериалы (47%), спать (19%), играть в компьютерные (15%) и настольные игры (7%), а также вышивать или вязать (6%).
По данным опроса, 66% респондентов считают, что доступных вариантов для отдыха и хобби в последнее время стало больше. В свободное время чуть меньше половины москвичей (40%) гуляет в парках. Почти четверть опрошенных предпочитает остаться дома и отдохнуть. 11% встречаются с друзьями, 9% опрошенных заняты своим хобби, 6% ходят по магазинам. Всего лишь 3% респондентов во время досуга посещают кафе и рестораны.
За последнее время больше всего горожан увлеклись готовкой (22%) и занятиями спортом, на втором месте по популярности – обучающие курсы (14%), на третьем – пазлы и конструкторы (9%). При этом каждый третий опрошенный никому не рассказывает о своих увлечениях, предпочитая держать их в секрете. Еще 90% респондентов ответили, что их хобби никак не связаны с профессией.
Среди товаров для хобби москвичи чаще всего выбирают спортивные аксессуары. На втором месте – настольные игры, на третьем – наборы для рисования и пазлы. Реже всего жители Москвы покупают спицы для вязания и музыкальные инструменты.
Интересно, что четверть москвичей тратит на свои хобби до 5 тысяч рублей. При этом половина опрошенных готова заплатить за свои увлечения от 2 000 до 3 000 рублей в месяц. И только 6% согласны потратить на хобби более 10 тысяч рублей.
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