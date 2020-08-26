Столичные врачи осмотрели госпитализированного в Крыму мальчика с низким весом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московские врачи осмотрели в симферопольской больнице двухлетнего мальчика – бывшего воспитанника интерната. Ребенок был госпитализирован с низкой массой тела. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова направила в Крым специалистов для проверки соблюдения прав воспитанников детских домов-интернатов (ДДИ) после появления в соцсетях информации об истощенном ребенке. Его посетили сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и доктора. Сейчас мальчик находится на лечении в больнице.

Врачи детской городской больницы имени Башляевой, прибывшие из Москвы вместе с правозащитниками, осмотрели ребенка, составили заключение и дали рекомендации. Они выяснили, что по физическим параметрам он отстает от сверстников и соответствует показателям годовалого ребенка. Поправляться он начал только после госпитализации.

"Состояние малыша вызвано недостаточным вниманием к организации питания ребенка", – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что нарушения здоровья мальчика хирургически устранимы. Однако пока они не показаны из-за дефицита веса и раннего возраста. Московские специалисты будут готовы прооперировать ребенка по согласованию с его опекуном.

В 2019 году Кузнецова проверила деятельность Кольчугинского детского дома-интерната под Владимиром. Она призвала реформировать ДДИ с целью введения нового подхода, чтобы была возможность для раскрытия реабилитационного обучающего потенциала детей.