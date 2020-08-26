Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе на четверг, 27 августа, из-за неблагоприятной погоды, сообщает Гидрометцентр России.

В период с 15:00 до 21:00 в Москве и области ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Погода испортилась в столице в среду. В течение дня ожидается похолодание. Максимальная температура воздуха в городе составит плюс 19–21, в Московской области – 17–23 градуса. Дожди прекратятся к вечеру. Ветер подует с юго-запада, запада, его скорость составит 4–9 метров в секунду.

Тем не менее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что москвичам пока рано расставаться с летом. По ее словам, в выходные дни температура в Москве ожидается выше нормы. В частности, в субботу столбики термометров поднимутся до отметки +20...+22 градуса, в воскресенье – +21...+23 градуса.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 1 сентября в Москве температура достигнет отметки в 30 градусов тепла. Он отметил, что такая погода может сохраниться и в следующие два дня.