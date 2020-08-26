Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, сообщил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия–2020".
По мнению генерала, это повлияло на качество призыва и желание россиян проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ.
Отмечается, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств, передает РИА Новости.
Ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Александр Шерин предположил, что насилие в российской армии может возникать из-за разницы менталитетов у представителей разных национальностей.
Он добавил, что сам сталкивался с подобными ситуациями во время службы в армии. При этом он выразил уверенность, что руководство Вооруженных сил серьезно реагируют на все случаи проявления насилия.
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