Психолог рекомендовала школьникам начинать просыпаться пораньше перед учебным годом

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В преддверии нового учебного года школьникам уже нужно начинать регулировать время засыпания и утреннего подъема, чтобы лучше адаптироваться к процессу. Об этом рассказала замначальника отдела социально-психологического сопровождения МФТИ Татьяна Юдина.

"Сейчас, когда до 1 сентября осталась неделя, необходимо помнить, что ценность имеет каждый летний день. Но не стоит воспринимать эти дни как последние. Тем не менее стоит настраиваться на школьный режим дня", – рассказала Юдина Агентству "Москва".

Также, по ее словам, нужно подвести итоги летнего времени и сформировать цели на новый учебный год.

Юдина подчеркнула, что важно распланировать нагрузку и расписание дополнительных занятий, чтобы было учтено время на отдых. Специалист отметила, что важно заранее спланировать нагрузку и расписание дополнительных занятий, чтобы время на отдых тоже было учтено.

Ранее специалист рассказала, с чего начать подготовку детей к учебному году. По мнению педагога-психолога Татьяны Шишовой, это сделать лучше за неделю до начала учебы.

Психолог отметила, что подготовку лучше всего начинать с поездки за покупками для школы. По ее мнению, выбор канцелярских принадлежностей, учебников, тетрадей и дневников поможет ребенку осознать, что учебный год скоро начнется и он может доставлять удовольствие.

