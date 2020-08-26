Психолог рекомендовала школьникам начинать просыпаться пораньше перед учебным годом

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В преддверии нового учебного года школьникам уже нужно начинать регулировать время засыпания и утреннего подъема, чтобы лучше адаптироваться к процессу. Об этом рассказала замначальника отдела социально-психологического сопровождения МФТИ Татьяна Юдина.
"Сейчас, когда до 1 сентября осталась неделя, необходимо помнить, что ценность имеет каждый летний день. Но не стоит воспринимать эти дни как последние. Тем не менее стоит настраиваться на школьный режим дня", – рассказала Юдина Агентству "Москва".
Также, по ее словам, нужно подвести итоги летнего времени и сформировать цели на новый учебный год.
Юдина подчеркнула, что важно распланировать нагрузку и расписание дополнительных занятий, чтобы было учтено время на отдых. Специалист отметила, что важно заранее спланировать нагрузку и расписание дополнительных занятий, чтобы время на отдых тоже было учтено.
Ранее специалист рассказала, с чего начать подготовку детей к учебному году. По мнению педагога-психолога Татьяны Шишовой, это сделать лучше за неделю до начала учебы.
Психолог отметила, что подготовку лучше всего начинать с поездки за покупками для школы. По ее мнению, выбор канцелярских принадлежностей, учебников, тетрадей и дневников поможет ребенку осознать, что учебный год скоро начнется и он может доставлять удовольствие.
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