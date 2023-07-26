Журнал "Лиза" запустил проект "ПП для ленивых"

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Telegram-канал журнала "Лиза" запустил проект "ПП для ленивых". Читателям обещают развенчать миф, что правильное питание – это только лишний стресс и ограничения.

Создатели проекта уверены, что правильные пищевые привычки можно сформировать всего за месяц. Помочь в этом могут задания, советы и видео специалистов, которые будут размещаться каждую неделю. Эксперты расскажут, как сохранить здоровье, поддержать нормальный вес, получить заряд бодрости, скорректировав свой рацион. В качестве спикеров выступают эксперты телеканала "Доктор".

Участие в проекте бесплатное – достаточно подписаться на Telegram-канал "Лиза".

Ранее стало известно, что более трети жителей столицы придерживаются здорового питания. Среди опрошенных, которые соблюдают принципы правильного питания, 75% делают это, чтобы поддержать здоровье. Сохранить форму и хорошую внешность таким образом пытаются 44%, похудеть – 30% респондентов.