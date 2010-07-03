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Москва 24

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00:35

Новая отечественная система обработки багажа оказалась не нужна аэропортам Москвы

общество транспорт

00:35

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Воздушные гавани Внуково, Домодедово и Шереметьево не планируют внедрять новую отечественную систему обработки багажа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы столичных аэропортов.

"Переходить на новую систему обработки багажа аэропорт Внуково не планирует", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в этой воздушной гавани уже установлена система обработки багажа VanDerLande. Страна производства – Голландия.

В пресс-службах аэропортов Шереметьево и Домодедово также дали понять, что не планируют установку новой системы обработки багажа.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура может возбудить дело по факту задержек багажа в аэропорту Шереметьево. В ведомстве отметили, что проверки по данному делу продолжаются.

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общество транспорт

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