Новая отечественная система обработки багажа оказалась не нужна аэропортам Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Воздушные гавани Внуково, Домодедово и Шереметьево не планируют внедрять новую отечественную систему обработки багажа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы столичных аэропортов.

"Переходить на новую систему обработки багажа аэропорт Внуково не планирует", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в этой воздушной гавани уже установлена система обработки багажа VanDerLande. Страна производства – Голландия.

В пресс-службах аэропортов Шереметьево и Домодедово также дали понять, что не планируют установку новой системы обработки багажа.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура может возбудить дело по факту задержек багажа в аэропорту Шереметьево. В ведомстве отметили, что проверки по данному делу продолжаются.