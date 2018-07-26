Немецкая Otto Group закрывает российские онлайн-магазины Quelle и Otto

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Quelle и Otto прекратили принимать заказы в России. Информация об этом появилась на сайтах магазинов. Otto закончил прием заказов с 17 июля, Quelle – с 25 июля.
В интернет-магазинах подчеркнули, что все заказы, поступившие до этих дат, будут обработаны и доставлены.
Официальную версию происходящего озвучил "Коммерсанту" генеральный директор немецкой Otto Group Russia Мартин Ширер.
По его словам, делается это "в соответствии с глобальной стратегией Otto Group", то же происходит и в других странах, кроме немецкоязычных.
При этом сообщается, что компания не уходит из России полностью. Она планирует развивать другие свои проекты, включая Bonprix, а также логистические сервисы для таких брендов, как Tom Farr, Zarina, Befree и Ralf Ringer.
Акцент компании на развитие логистики в России понятен, считают эксперты. Покупатели чаще всего выбирают доставку товара на следующий день и желательно бесплатно. Это вынуждает фешен-ритейлеров формировать свои логистические схемы.
Группа компаний Otto Group работает в России с 1990 года. В число ее активов входят ООО "Директ Каталог Сервис" (каталоги Otto, Witt, Bonprix), Nadom Group и купленная в 2009 году Quelle Russia.
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