Миллиардер Бурлаков из списка Forbes скончался от коронавируса

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Российский миллиардер и совладелец "Стройлесбанка" Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes.

По информации собеседника издания, Бурлаков скончался еще 23 июня, в Монако. Официального заявления от семьи бизнесмена пока не поступало.

На 2021 год Олег Бурлаков занимал 166-е место в списке богатейших людей России. Аналитики оценивали его состояние в 650 миллионов долларов (46,9 миллиарда рублей).

Среди активов миллиардера значились 106-метровая яхта Black Pearl, лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".