Ученые подсчитали число суперраспространителей коронавируса в обществе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Американские биологи предположили, что 90% COVID-19 в популяции распространяют всего два процента инфицированных людей, которых ученые называют суперраспространителями. Данные исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты работали с данными массового ПЦР-тестирования среди студентов Университета Колорадо в Боулдере. Они рассмотрели 72 тысячи анализов за период с 27 августа по 11 декабря 2020 года.

В выборку попали испытуемые, у кого на момент взятия проб не было каких-либо признаков COVID-19. Именно анализ данных тестов продемонстрировал, что незначительное меньшинство носителей коронавируса распространяет наибольшее число вирусных частиц.

Результаты эксперимента исследователи также проверили на основе данных по госпитализированным пациентам с COVID-19, взятых из десяти независимых исследований, проведенных на базе 404 лабораторий. Статистика распределения вирусной нагрузки в этом случае оказалась очень похожей.

Ранее японские ученые из Университета Иокогамы представили данные, согласно которым антитела к коронавирусу у людей, которые переболели инфекцией, ослабевают к новым штаммам вируса через 6–12 месяцев после появления.