Еще 2 520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в Москве еще 2 520 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 049 246", – говорится в сообщении.
За последние сутки в столице выявили 2 416 новых случаев коронавируса, 965 человек были госпитализированы. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 62.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 8 373 новых случая COVID-19. Всего в стране за весь период пандемии зарегистрировали 5 026 168 случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: