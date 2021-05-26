Еще 2 520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве еще 2 520 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 049 246", – говорится в сообщении.

За последние сутки в столице выявили 2 416 новых случаев коронавируса, 965 человек были госпитализированы. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 62.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 8 373 новых случая COVID-19. Всего в стране за весь период пандемии зарегистрировали 5 026 168 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин.

