Перечислены самые необычные вакансии для подростков

Фото: depositphotos/mne_len
Аналитики компании HeadHunter составили список самых необычных вакансий, которые работодатели предлагают подросткам, сообщает РИА Новости.
Специалисты проанализировали порядка 800 предложений, доступных в данный момент. Несовершеннолетнему гейм-дизайнеру в Москве готовы платить от 20 до 80 тысяч рублей на руки. В Санкт-Петербурге ищут подростка-тиктокера с зарплатой от 5 тысяч рублей. В Новосибирске готовы принять на работу школьника, который умеет рисовать аквагрим, ему готовы платить от 15 до 30 тысяч рублей.
По словам руководителя молодежного направления HeadHunter Ирины Святицкой, компании, которые готовы нанимать подростков, не требуют опыта работы и не предъявляют высоких требований к навыкам.
Самыми распространенными вакансиями, куда готовы принять несовершеннолетних, стали позиции оператора call-центра, курьера и промоутера.
Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для выпускников и студентов российских вузов.
"Это наш город": около 37 тысяч москвичей нашли работу с помощью службы занятости
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: