Перечислены самые необычные вакансии для подростков

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Аналитики компании HeadHunter составили список самых необычных вакансий, которые работодатели предлагают подросткам, сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали порядка 800 предложений, доступных в данный момент. Несовершеннолетнему гейм-дизайнеру в Москве готовы платить от 20 до 80 тысяч рублей на руки. В Санкт-Петербурге ищут подростка-тиктокера с зарплатой от 5 тысяч рублей. В Новосибирске готовы принять на работу школьника, который умеет рисовать аквагрим, ему готовы платить от 15 до 30 тысяч рублей.

По словам руководителя молодежного направления HeadHunter Ирины Святицкой, компании, которые готовы нанимать подростков, не требуют опыта работы и не предъявляют высоких требований к навыкам.

Самыми распространенными вакансиями, куда готовы принять несовершеннолетних, стали позиции оператора call-центра, курьера и промоутера.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для выпускников и студентов российских вузов.