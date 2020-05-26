Организатора нелегальных гонок в ТиНАО арестовали на 10 суток

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash
Щербинский суд столицы арестовал на 10 суток организатора незаконных гонок в Коммунарке. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан один из предполагаемых организаторов данного мероприятия. Им оказался 21-летний житель столицы", – сообщили в правоохранительных органах.
Организатору нелегальных заездов в ТиНАО назначен административный арест на 10 суток. Стражи порядка также задержали еще 13 предполагаемых участников заездов.
"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все организаторы и участники несанкционированного мероприятия", – уточнили полицейские.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку данного заезда. "Журналисты сообщают, что участники заездов препятствовали движению общественного и личного автотранспорта по Киевскому шоссе", – говорили в СК РФ.
Кроме того, нелегальный заезд также организовали в Подольске. Он проходил в закрытом режиме.
Полиция разыскивает участвовавших в нелегальных гонках водителей
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